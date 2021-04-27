"شباب النواب" توصي بزيادة دعم اللجنة الباراليمبية وتغيير مسمى "ذوي الإعاقة"

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الثلاثاء، استعدادات اللجنة الباراليمبية المصرية لدورة الألعاب الباراليمبية المقامة بطوكيو، والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين المتأهلين والمراكز المتوقع تحقيقها في كل لعبة من الألعاب المشاركة.

واستعرضت الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية نبذة عن اللجنة، موضحة أنها الهيئة الرسمية المسؤولة عن رياضات متحدي الإعاقة لجميع أنواع الإعاقات المختلفة للرجال والسيدات.

ونوهت خطاب بأن اللجنة ستشارك خلال تلك الدورة في سبع لعبات رياضية، في حين شاركت في دورة ريو دي جانيرو المقامة بالبرازيل في أربع لعبات فقط.

وأكدت رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين المشاركين في دورة ريو دي جانيرو، كان له بالغ الأثر في رفع روحهم المعنوية وإعطائهم دفعة كبيرة نحو مواصلة تحقيق أكبر عدد من الميداليات خلال الدورة القادمة.

وأضافت خطاب أن هناك بعض المشكلات التي تواجه الأبطال الرياضيين أهمها ارتفاع أسعار الأجهزة التعويضية والتي تؤثر على أداء اللاعب بشكل كبير؛ فكرسي تنس الطاولة يتكلف تقريبًا 100 ألف جنيه.

وثمنت رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية جهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للأبطال الرياضيين والتي تمثلت في إصدار قراره بتشكيل "لجنة إعداد البطل الباراليمبي"، برئاسة الدكتور محمد صبحي حسانين، والتي تضم مجموعة من الخبراء الرياضيين، فضلاً عن الدعم المادي المقدم من الوزارة والذي بلغ 10 ملايين و981 ألف جنيه.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة بأبطالنا الرياضيين ذوي القدرات الخاصة؛ وهو ما تجسد في إعلان عام 2018، عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك حرصه على تكريم المشاركين بدورة الألعاب الباراليمبية بريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016.

وطالب حسين وزارة الشباب بزيادة الدعم المخصص للجنة إعداد البطل الباراليمبي واللجنة الباراليمبية المصرية؛ لزيادة أنشطتها، موصيًا رئيس لجنة الشباب بتدشين مشروع براعم الباراليمبيين أسوة بمشروع المواهب للأسوياء الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة، وكذلك تغيير مسمى ذوي الإعاقة إلى ذوي الهمم والقدرات الخاصة في جميع القوانين المتعلقة بذوي القدرات الخاصة.