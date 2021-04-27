مدبولي: مصر حافظت على استقرار الاقتصاد وحققت معدلات نمو إيجابية

03:25 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
مدبولي: مصر حافظت على استقرار الاقتصاد وحققت معدلات نمو إيجابية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تهدف لزيادة معدلات النمو لمستوى قياسي، لافتا إلى أن مصر من الدول المعدودة على أصابع اليد الواحدة في العالم التي استطاعت أن تحافظ على استقرار الاقتصاد وتحقق معدلات نمو الإيجابية في ظل جائحة كورونا.

وقال مدبولي، خلال إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية: إنه لأول مرة برنامج الإصلاح الهيكلي سوف يستهدف العرض وليس الطلب، وسيكون هناك برامج محددة، مثل إصلاح هيكل الاقتصاد وتحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المهني وتطوير أسواق المال، وغيرها.

وأشار إلى أنه "بشهادة المؤسسات الدولية نجحنا في الشق الخاص من برنامج الإصلاحات النقدية، ولذلك كان من الضروري إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية".

وأكد رئيس الوزراء، أن المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقى الصدمات وخاصة في ظل جائحة كورونا.

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