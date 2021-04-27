النواب يوافق على تعديلات قانون تحيا مصر في مجموعه.. ويحيله لمجلس الدولة

02:48 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
النواب يوافق على تعديلات قانون تحيا مصر في مجموعه.. ويحيله لمجلس الدولة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وذلك في مجموعه، ويحيله إلى مجلس الدولة.

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن التعديلات تكمن في زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر؛ نظرًا لطبيعة صندوق تحيا مصر، وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق، فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًّا أو التي تفرض مستقبلًا.

مجلس النواب قانون تحيا مصر مجلس الدولة حنفي جبالي

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