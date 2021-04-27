هل يجب إجراء "PCR" قبل الحصول على لقاح كورونا؟.. الصحة العالمية توضح

02:00 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
هل يجب إجراء "PCR" قبل الحصول على لقاح كورونا؟.. الصحة العالمية توضح

الدكتورة رنا الحجة

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن لقاح كورونا لا يحمي من الإصابة بكورونا بنسبة 100%.

وأوضحت أنه ليس شرطا إجراء تحليل pcr قبل الحصول على لقاح كورونا ما لم توجد أعراض للمرض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع 2021.

ولفتت إلى أن الأجسام المضادة تتكون في خلال من 7 إلى 10 أيام بعد الحصول على الجرعات الخاصة باللقاح.

رنا الحجة تحليل PCR لقاح كورونا منظمة الصحة العالمية

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