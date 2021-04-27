البرلمان يوافق علي تعديلات قانون الكهرباء فى مجموعة

01:49 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
البرلمان يوافق علي تعديلات قانون الكهرباء فى مجموعة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة.

وقرر رئيس البرلمان، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، إعمالا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص (المادة الأولى)

يُستبدل بنصي المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:

تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

المادة (الثانية):

مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:

1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.

2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون.

مجلس النواب قانون الكهرباء تعديلات قانون الكهرباء محمد شاكر

الخبر التالى:

لا تتهاونوا.. الصحة تنصح بارتداء الكمامة وغسل اليدين جيدا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس عن إمكانية تطبيق حظر التجوال: حياة المواطن أولوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا