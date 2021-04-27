القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم لعدد من المساجد الكبرى

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، واصلت القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومي في رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، استكمالاً لدور القوات المسلحة الوطني في مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وقامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المساجد الكبرى التي تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم ، حيث تم تطهير وتعقيم مسجد الفتح برمسيس ومسجد النور بالعباسية ومسجد عمر مكرم بالتحرير ومسجد الخازندار بشبرا ومساجد السيدة نفيسة والسيدة زينب والسيدة عائشة.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائي واجهات المساجد والأرضيات والحوائط، وأُستخدمت في أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج.

يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وفي إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة لتطويع كافة إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة.