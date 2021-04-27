دون خسائر في الأرواح.. زلزال بقوة 3 درجات جنوب أسوان

كتب - يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 61 كم جنوب مدينة أسوان.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 10.07 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 23.56 شمالا، وخط الطول: 32.71 شرقا، وعلى عمق 4 كم.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يرد ما يفيد بشعور المواطنين بالهزة الأرضية، ودون وقوع أية خسائر فى الأرواح والممتلكات.