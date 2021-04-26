توقيع اتفاق بين "العربية للتصنيع" و"الطاقة الذرية" لتبادل الخبرات

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الشراكة مع هيئة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وخلق الفرص التصديرية، مضيفًا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة الوطنية والمتابعة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.



جاء هذا في إطار توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية، بحضور الدكتور خالد حامد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية.

وأوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، ومنها على سبيل المثال الصناعات الطبية والسيارات وقطع الغيار ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات والعدادات الذكية والإلكترونيات والسكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية، والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشار التراس إلى التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية لدى سائر الجامعات والمراكز والجهات البحثية وهيئة الطاقة الذرية والتي يمكن تطبيقها على المستوى الصناعي من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الكمي، بالاستفادة من الامكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالعربية للتصنيع.

وأوضح الدكتور خالد حامد صقر، رئيس هيئة الطاقة الذرية أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين الهيئتن، نظرًا لما تملكه العربية للتصنيع من قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تُمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي الميزان التجاري لمصر وأيضًا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.

وأضاف أن المعهد يستهدف بالتعاون مع العربية للتصنيع بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في تقنيات الصناعة من خلال التطوير والابتكار التكنولوجي.

وأكد صقر أهمية الوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة تفوق الـ40%، وبما يسهم في تحقيق الغايات الرئيسية للتنمية المستدامة.