وفاة اللواء متقاعد عبدالمنعم كاطو

كتب- محمد سامي:

توفى اليوم الاثنين، اللواء متقاعد أركان حرب عبدالمنعم كاطو أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر.

واللواء الراحل كان أحد القادة العسكريين الذين ساهموا في إبراز دور القوات المسلحة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة، وكان أحدٍ أهم المتحدثين عن كافة إنجازات القوات المسلحة.