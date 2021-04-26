رئيس "صحة البرلمان": اللجنة العامة ستدعو وزيرة الصحة لإلقاء بيانها بشأن كورونا

05:25 م الإثنين 26 أبريل 2021
رئيس "صحة البرلمان": اللجنة العامة ستدعو وزيرة الصحة لإلقاء بيانها بشأن كورونا

مجلس النواب

(مصراوي):

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة للبرلمان، ستدعو وزيرة الصحة للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمحافظة سوهاج، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزي بمحافظة البحيرة، ومن النائبة ألفت المزلاوي، بشأن سرعة فتح مستشفى الإدمان بيلصفوة بمحافظة سوهاج، ومن النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، ومن النائب محمود أبو الخير، بشأن نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة.

وطالب نواب محافظة سوهاج، وعدد من أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع، باستدعاء وزيرة الصحة، للرد علي ما تشهده محافظة سوهاج من انتشار للفيروس وتزايد عدد الإصابات.

وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلا: "طالبنا في اجتماع اللجنة العامة منذ قليل، وزيرة الصحة تيجي الجلسة العامة عشان مشكلة كورونا كلها، وليس في محافظة سوهاج فقط، لأن هناك مشكلة حقيقية".

مجلس النواب لجنة الشئون الصحية وزيرة الصحة فيروس كورونا

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