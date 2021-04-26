كتع كسح كسل.. برلماني يهاجم العاملين بالسكك الحديدية دون اعتراض أي من النواب

كتب- نشأت علي:

فاجأ النائب حمادة الجبلاوي، الحضور في الجلسة العامة للبرلمان، بترديده إحدى العبارات الشهيرة بأحد مسلسلات رمضان، في معرض حديثه عن بعض العاملين في السكك الحديدية، ممن لا يقدمون أداءات مرضية خلال الفترة الأخيرة.

النائب عن محافظة قنا، قال: هناك بعض العاملين في هيئة السكك الحديدية، تنطبق عليهم مقولة: كُتَّع كُسَّح كُسَّل؛ فأداؤهم ليس مرضيًا على الإطلاق، ولا يتناسب مع المطلوب منهم في مصر الحديثة.

الواقعة الطريفة للنائب حمادة الجبلاوي، مرت دون أن يعترض عليها أحد، ولم يطلب أي من النواب أو رئيس المجلس حذف العبارة من المضبطة، ولم يعاود النائب نفسه تأكيدها أو الاستعانة بأي من العبارات الأخرى، ليواصل الحديث عن ضرورة تطوير منظومة السكك الحديدية.

يشار إلى أن وزير النقل كامل الوزير، قد وجه مجموعة من المطالبات خلال حضوره إلى مجلس النواب، مطالبًا بتعديل "قانون الخدمة" لفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإيثارية، أو أن يتم توزيع العمال الذين يثبت أنهم من العناصر المتطرفة إلى وظائف غير حساسة لحين صدور قانون الخدمة.

واستطرد الوزير، خلال الجلسة العامة: نطالب قيادات النقابات العمالية بتوعية العمال لعدم الامتثال إلى العناصر التي تحرض على تعطيل الإنتاج، مشددًا: كل يوم نواجه عناصر تحاول التحريض وتعطيل العمل.

وأردف وزير النقل: كما أطالب بالتعاون في إزالة الأسواق العشوائية التي تُقام في حرم السكك الحديدية، فهناك ورش عشوائية على خطوط السكك الحديدية، وقد هاتفت النائب محمود بدر؛ لإزالة الأسواق العشوائية على "قلب قضبان" السكك الحديدية في دائرته، وما زلنا نطلب التعاون من أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية.

واختتم الوزير: هناك "صبية مدفوعون" من عناصر لا تريد الأمن والسلامة يقومون بإلقاء الطوب، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم، وآخرون يضعون الحجارة الثقيلة ويصورون القطارات التي تتعرض إلى الدمار بالهواتف المحمولة، وآخرون يقومون بفك مسامير شرائط السكك الحديدية، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم.