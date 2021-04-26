السكك الحديدية متهالكة.. وزير النقل للنواب: لا نستطيع التطوير بنسبة 100%

كتب- نشأت علي:

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن جهود وزارة النقل والمواصلات المبذولة من أجل تطوير قطاع السكك الحديدية أمام مجلس النواب، موضحًا حجم العربات والتعاقدات التي تم إبرامها من أجل تطوير عربات السكة الحديد.

وأشار الوزير، خلال بيانه الذي ألقاه أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أنه كان يوجد 3200 عربة ركاب؛ منها 1000 عربة معطلة، وذلك عندما تولى مسؤولية الوزارة، مضيفًا: نقوم بإصلاح وتطوير هذه العربات.

وأوضح وزير النقل أنه توجد 1982 عربة نوم تتضمن عربات تعمل منذ 39 سنة؛ وهذا أمر كان لا يجب استمراره.

ولفت الوزير إلى أنه تم التعاقد على 1300 عربة مختلفة الطرازات من شركة روسية، والتعاقد مع شركة إسبانية على توريد 6 قطارات كاملة، موضحًا أن وزارة النقل والمواصلات قامت بتطوير وإصلاح 1223 عربة وتشغيلها، وتطوير 90 عربية مكيفة وتطويرها.

وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بتطوير عربيات البضائع، وعددها 8700، الصالح منها 4500، والباقي معطَّل، وتم التعاقد على توريد وتصنيع 131 عربية، و75 عربة لنقل السماد.

ونوه وزير النقل بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التعاقد على 100 عربة قلاب بدلًا من 200، وتم تخصيص 100 جرار لنقل البضاعة.

وأكد الوزير أن السكك الحديدية متهالكة ونقوم بتطويرها، ولا نستطيع التطوير بنسبة 100%؛ حيث نقوم بالتطوير بمحاذير، إذ نقوم بالتطوير والتشغيل معًا في وقت واحد.

وتابع وزير النقل: تم توريد ماكينات خاصة لفحص السكك الحديدية وإصلاحها، موضحًا أنه تم صرف 1.7 مليار جنيه لتطوير محطات السكك الحديدية.