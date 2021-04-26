رئيس الحكومة يقبل استقالة أسامة هيكل من وزارة الإعلام
كتب- مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية نص قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقبول استقالة أسامة حسن عطوة هيكل، من منصبه كوزير الدولة للإعلام.
صرح المستشار نادر سعد، أمس، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة، بحسب بيان صحفي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
221570
عدد المصابين
-
166457
عدد المتعافين
-
12998
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
145298809
عدد المصابين
-
123285811
عدد المتعافين
-
3083923
عدد الوفيات
إعلان