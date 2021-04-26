رئيس الحكومة يقبل استقالة أسامة هيكل من وزارة الإعلام

12:07 م الإثنين 26 أبريل 2021
رئيس الحكومة يقبل استقالة أسامة هيكل من وزارة الإعلام

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية نص قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقبول استقالة أسامة حسن عطوة هيكل، من منصبه كوزير الدولة للإعلام.

صرح المستشار نادر سعد، أمس، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة، بحسب بيان صحفي.

Capture هيكل

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