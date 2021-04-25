وزير التعليم: الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك.. وهذا موقف مناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية
كتب- مصراوي:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة ستكون بنظام الأوبن بوك.
وأضاف شوقي عبر جروب "ادعم طارق شوقي"، على الواتس آب: لن يتم تغيير مناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية وأرجو أن نغلق هذا الموضوع، لأننا لن نلغي أي مناهج وعلى الطلاب التحضير الكامل لهذه الشهادات العامة.
وقررت الوزارة صباح اليوم إنهاء العام الدراسي بنهاية شهر أبريل لجميع الصفوف عدا الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.
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