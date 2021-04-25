وزير التعليم: الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك.. وهذا موقف مناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية

04:20 م الأحد 25 أبريل 2021
وزير التعليم: الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك.. وهذا موقف مناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة ستكون بنظام الأوبن بوك.

وأضاف شوقي عبر جروب "ادعم طارق شوقي"، على الواتس آب: لن يتم تغيير مناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية وأرجو أن نغلق هذا الموضوع، لأننا لن نلغي أي مناهج وعلى الطلاب التحضير الكامل لهذه الشهادات العامة.

وقررت الوزارة صباح اليوم إنهاء العام الدراسي بنهاية شهر أبريل لجميع الصفوف عدا الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.​

طارق شوقي الثانوية العامة نظام الأوبن بوك الشهادة الإعدادية الشهادة الثانوية

الخبر التالى:

السيسي يوجّه باستمرار التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إنهاء الدراسة وموقف الثانوية العامة.. 4 قرارات مهمة لوزارة التعليم بشأن العام الدراسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا