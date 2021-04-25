جيهان السادات في ذكرى تحرير سيناء: الشهيد البطل كان سابق عصره وقراراته حَمَت المصريين

كتب- حاتم أبوالنور:

قالت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الزعيم الراحل كان يملك رؤية سياسية بعيدة المدى، وكل ما كان يشغل فكره هو الحفاظ على مصر وشعبها.

وأضافت جيهان السادات، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، أن السادات كان سابق عصره وقراراته حَمَت الشعب المصري.

ونوهت جيهان السادات بأن قرار "كامب ديفيد" التاريخي الذي اتخذه الشهيد البطل لولاه لكانت سيناء مليئة بالمستوطنات الآن، مشيرةً إلى أن البطل الراحل دعا جميع العرب إلى المشاركة في المفاوضات، مطمئنهم بعدم فرض شيء عليه من أي شخص؛ لكنهم لم يستجيبوا له.

ولفتت قرينة السادات إلى أهمية يوم 25 أبريل بالنسبة إلى الرئيس الراحل، حيث كان يحلم باستلام سيناء واسترداد كامل الأرض؛ كي ينميها ويعمرها، ومن ثَمَّ رفع مستوى معيشة المصريين.