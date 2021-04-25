جبالي يطالب النواب الالتزام بالوقت المحدد خلال مناقشة الموازنة
كتب - نشأت علي:
طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من جميع الأعضاء العمل على الاختصار في الوقت وأن يلتزم الجميع بالوقت المحدد لكل نائب عند أخذ الكلمة.
وأضاف: علينا أن نعي أننا في شهر كريم، كما أننا نعمل وفق جدول أعمال مزدحم ولدينا اجتماعات للجان النوعية عقب الجلسة العامة، فمن كل ذلك لا بد من الالتزام والاختصار في الوقت.
كما نبه جبالي الأعضاء علي ضرورة الالتزام كذلك بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة جبالي.
وكان جبالي قد هنأ المصريين بمناسبة ذكري تحرير سيناء.
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