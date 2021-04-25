جبالي يطالب النواب الالتزام بالوقت المحدد خلال مناقشة الموازنة

02:07 م الأحد 25 أبريل 2021
جبالي يطالب النواب الالتزام بالوقت المحدد خلال مناقشة الموازنة

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من جميع الأعضاء العمل على الاختصار في الوقت وأن يلتزم الجميع بالوقت المحدد لكل نائب عند أخذ الكلمة.

وأضاف: علينا أن نعي أننا في شهر كريم، كما أننا نعمل وفق جدول أعمال مزدحم ولدينا اجتماعات للجان النوعية عقب الجلسة العامة، فمن كل ذلك لا بد من الالتزام والاختصار في الوقت.

كما نبه جبالي الأعضاء علي ضرورة الالتزام كذلك بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة جبالي.

وكان جبالي قد هنأ المصريين بمناسبة ذكري تحرير سيناء.​

حنفي جبالي مجلس النواب اللجان النوعية فيروس كورنا الإجراءات الاحترازية

الخبر التالى:

بينها الدعم.. 321 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إنهاء الدراسة وموقف الثانوية العامة.. 4 قرارات مهمة لوزارة التعليم بشأن العام الدراسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا