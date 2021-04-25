مطران الإسكندرية للأرمن: اعتراف الرئيس الأمريكي بالإبادة الأرمنية خطوة جريئة وغير مسبوقة

كتب- مينا غالي:

تقدم المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، باسمه وباسم أبناء البطريركية في مصر وبلاد الانتشار، بالشكر والتهنئة للرئيس الأميريكي جو بايدن، لاعترافه أمس السبت ٢٤ أبريل ٢٠٢١ بالإبادة الأرمنية التي تمت على أيدي العثمانيين الأتراك، والتي ذهب ضحيتها مليون ونصف المليون أرمني.

وأضاف مطران الأرمن في بيان له، أن هذا الاعتراف جاء والشعب الأرمنيّ في جميع أنحاء العالم يحتفل بالذكرى السادسة بعد المئة للمجازر الأرمنية التي تعرّض لها اجدادهم في العام ١٩١٥.

وتابع: وبخطوةٍ جرئية وغير مسبوقة، وبحكمةٍ وفطنة اعترف الرئيس والشعب الأمريكي بهذه المذبحة والإبادة الجماعية الاولى في القرن العشرين. ومن خلال هذا الاعتراف كرّم الشُهداء الأرمن وضمن للشعوب عدم تكرارها.

والجدير بالذكر أن الكونجرس الأميريكي اعترف رسمياً بالمجازر في أكتوبر سنة ٢٠١٩ في تصويت رسمي.

كما واعترفت نحو أكثر من ثلاثين دولة والاتحاد الاوروبي بـ "الإبادة الجماعية"، وفِي مقدّمتهم دولة الفاتيكان. وفِي القداس الحبري الذي احتفل به قداسة البابا فرنسيس، يوم الأحد ١٢ أبريل ٢٠١٥، بمناسبة إحياء الذكرى المئوية الأولى للمجازر الأرمنية في بازيليك القديس بُطرس بروما، مع غبطة كاثوليكوس - بطريرك الأرمن الكاثوليك وأباء المَجمَعِ المُقدّس للأرمن الكاثوليك ، وبحضور بطاركة الأرمن الأرثوذكس: كاثوليكوس عموم الارمن، وكاثوليكوس بيت كيليكيا، ورؤساء الكنائس في العالم، قال قداسته: "المذابح الأرمنية إبادة جماعية".

وتابع مطران الأرمن: إن إحياء ذكرى ضحايانا في كل عام يوم الرابع والعشرين من أبريل لكي نتذكٌر أرواح جميع الذين ماتوا في الإبادة الجماعية الأرمنية في العهد العثماني، ونطالب بجميع حقوقنا التي اغتصبها الأتراك، أراضينا وكنائسنا وأديرتنا وجامعاتنا ومدارسنا، وقبل هذا وذاك نطالب بدماء شهداءنا الأبرار، وأيضاً نُجَدّد التزامنا بتعلقنا بالوطن الأُم وبالبلاد التي استقبلتنا . ونرفع صوتنا عالياً لمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرّةً أُخرى في القرن الحادي والعشرين وإلى الأبد.

واختتم بيانه قائلا: وفي الرابع والعشرين من شهر أبريل من كل عام ، نتذكر ونطالب حتى نظل يقظين دائماً ضد التأثير المدمّر للكراهية والحقد والبغض بجميع أشكالها.