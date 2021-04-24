الإدارة العامة لرضا الزائرين.. تعرف على أحدث هيكل تنظيمي بوزارة السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:



قالت علا جمال الدين، مدير الإدارة العامة لرضا الزائرين والسائحين (أحدث هيكل تنظيمي بوزارة السياحة والآثار)، إن هذه الإدارة تختص بعدة مهام؛ منها الإشراف على كل من تصميم نماذج استطلاع الرأي للزائرين والسائحين وتوزيعه إلكترونيًّا وبالطرق التقليدية، ودراسة شكاوى الزائرين والسائحين وإعداد مقترحات لحل هذه المشكلات ومتابعة تنفيذها.

وأضافت مدير الإدارة العامة لرضا الزائرين والسائحين، خلال حديث لها اليوم السبت، أن الإدارة هدفها أيضًا التأكد من توفير وجودة كل الخدمات المقدمة بالأماكن السياحية والأثرية، وإعداد دراسات إحصائية تتضمن أعداد وأنماط الزائرين والسائحين وأهم الأماكن السياحية والأثرية، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية عن مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين أثناء زيارتهم الأماكن السياحية والأثرية.

يأتي استحداث الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين بالمقاصد السياحية والأثرية المصرية؛ خصوصًا في ظل التنافسية الشديدة بين الدول للحصول على أكبر قدر من حركة السياحة العالمية، حيث أحدثت هذه التنافسية تأثيرًا كبيرًا في مستويات توقعات السائحين ورضاهم عن مستويات جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتهدف الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى قياس رضاء الزائر والسائح عن الخدمات السياحية المقدمة له خلال زيارته إلى مصر والعمل على تطويرها وتحسين جودتها بما يتلاءم مع رغبات السائحين والزائرين؛ لضمان تكرار زيارتهم إلى مصر.