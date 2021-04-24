السيسي عبر "فيسبوك": شراكة مصرية إماراتية في إطار من الأخوة والصداقة

11:10 م السبت 24 أبريل 2021
السيسي عبر "فيسبوك": شراكة مصرية إماراتية في إطار من الأخوة والصداقة

استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد

(مصراوي):

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، إلى القاهرة اليوم السبت.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "سعدت اليوم باستقبال أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ولقد بحثنا معًا العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة التي نمضي فيها يدًا بيد في إطار من الأخوة والصداقة والثقة التي تجمع بين مصر والإمارات".

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