الأنبا مقار يترأس قداس افتتاح كاتدرائية القديس البابا أثناسيوس الرسولي بالعاشر من رمضان

كتب- مينا غالي:

افتتح الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس، الكاتدرائية الجديدة بمنطقة غرب ابني بيتك الحي الـ14 بمدينة العاشر من رمضان والتي تحمل اسم القديس البابا أثناسيوس الرسولي.

وجاء الافتتاح بإقامة أول قداس في الكاتدرائية، وهو قداس جمعة ختام الصوم الذي تضمن صلاة القنديل العام (الصلوات التي يتم من خلالها منح سر مسحة المرضى) الذي تصليه الكنيسة سنويًا في جمعة ختام الصوم.

كانت الكاتدرائية الجديدة قد سيم لها كاهنين جديدين يوم 20 مارس الماضي، هما القس القس جرجس القس داود والقس باخوم محسن، اللذان أنهيا فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة، وعادا لخدمتهما بالكاتدرائية اليوم.

جرت الصلوات بمشاركة عدد محدود من الشمامسة والشعب مع تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، وبدأت الأعمال الإنشائية للكاتدرائية الصادر لها قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عام 2017.