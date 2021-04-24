بعد زيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تحسم الجدل بشأن فرض حظر جزئي

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن فرض الحظر الجزئي من عدمه أمر يتعلق باللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، ولا يخص وزارة الصحة وحدها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم السبت، لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.

وأضافت: "هناك لجنة برئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين تناقش الوضع والقرار بالتشاور، ولكن لدينا إجراءات أخرى تخص المنشآت الاقتصادية، فإن لم يلتزم أصحاب الأعمال بالإجراءات الاحترازية، فالمنشأة ستتعرض لغرامات قاسية ويصل الأمر إلى الإغلاق".