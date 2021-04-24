بدلا من الأحد.. القوى العاملة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء للقطاع الخاص

12:29 م السبت 24 أبريل 2021
بدلا من الأحد.. القوى العاملة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء للقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن يوم الخميس الموافق 29 أبريل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من غدٍ الأحد 25 أبريل.

وأكد سعفان، في بيان، السبت، على أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وتقدم وزير القوى العاملة، بهذه المناسبة إلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بعيد تحرير سيناء، معربا عن أمله في القضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين سواء في شبه جزيرة سيناء أو أي جزء من الأراضي المصرية، واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سعفان: "إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن"، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.​

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