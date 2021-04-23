السفير الأمريكي والبريطاني.. مسئولون أجانب يزورون متحف الحضارة ويشيدون بمقتنياته
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(مصراوي):
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، منذ موكب نقل المومياوات الملكية وافتتاح قاعتي العرض المركزي والمومياوات مؤخرًا، عددًا من المسئولين الأجانب في مقدمتهم رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين ونائبته ومستشارته الثقافية بالقاهرة والإعلامية، إلى جانب سفير المملكة المتحدة بالقاهرة جيفري آدامز وحرمه.
وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف في تصريح له اليوم الجمعة، إن تلك الزيارات استهدفت التعرف على إمكانيات المتحف الواعدة، وما وصل إليه علم المتاحف في مصر متمثلًا في إبداع مشروع متحف الحضارة.
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