"نقل النواب": مواجهة الإهمال بالسكك الحديدية يكفل الحد من كوارث القطارات

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا التي ركز عليها وزير النقل الفريق كامل الوزير خلال اجتماعه مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين بمرفق السكك الحديدية مؤكدًا أهمية الخطة التي استعرضها وزير النقل لتطوير هذا المرفق.

وقال "زين الدين"، في بيان له أصدره اليوم إن التنفيذ الحقيقي لخطة تطوير السكك الحديدية يكفل الحد من كوارث حوادث القطارات خاصة أن الخطة تتضمن تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية وتطوير الورش وامدادها بكافة المعدات الحديثة وتخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة مثل ورشة التبين للجرارات GE وايرماس لجرارات PRL مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين.

وأعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، اتفاقه التام معدودين النقل في الاهتمام بالعنصر البشري المؤهل من خلال تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتثقيف العنصر البشري باعتباره أهم عوامل نجاح المنظومة وأن هناك اهتمامًا كبيرًا و مختلفًا وجديدًا كليًا عما كان يتم قبل ذلك حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة.

وطالب من الفريق كامل الوزير وزير النقل تنفيذ ما أكد عليه خلال هذا اللقاء من أنه لامكان لأي مهمل أو مقصر في حق الراكب ولابد أن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين مؤكداً أن الإهمال والتسيب واللامبالاة كانت العنوان الرئيسي داخل مرفق السكك الحديدية على مدى العقود الماضية وهو ما تسبب في كثرة عدد حوادث هذا المرفق وأن القضاء على الإهمال والتسيب داخل هذا المرفق يكفل الحد من كوارث القطارات.