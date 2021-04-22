​إحباط تهريب علب "ماريجوانا" مع راكبين قادمين من هولندا في مطار القاهرة

08:20 م الخميس 22 أبريل 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مخدر "الماريجوانا" مع راكبين من جنسية أجنبية، قادمين من هولندا، أخفى كل منهما المخدرات بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطهما وأحيلا إلى النيابة لحيازة المخدرات.

وقال مصدر جمركي بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الهولندية القادمة من امستردام، اشتبه محمود جوهر رئيس قسم الجمارك في الراكبين، أثناء محاولتهما الخروج مع حقائبهما، وطلب أحمد إبراهيم مدير الحركة، تفتيش حقائبهما على جهاز الفحص بالآشعة، وتلاحظ وجود كثافات وسط متعلقات وملابس الراكبين داخل حقائبهما.

وأضافت المصدر، أن محمد أبو العز مأمور الجمرك، فتش حقائب الراكب الأول، وسامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب الثاني، ما أسفر عن ضبط 4 علب بداخلها 10 قطع من مخدر الماريجوانا على شكل حلوى، و6 قطع خاصة بالسجائر الإلكترونية بكل واحدة زيت من مخدر الماريجوانا، و3 قطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية بحوزة الراكب الأول، و3 قطع خاصة بالسجائر الإلكترونية بكل واحدة زيت من مخدر الماريجوانا، و3 قطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية بحوزة الراكب الثاني.

وأمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة.

محاولة تهريب ماريجوانا هولندا مطار القاهرة الدولي الجمارك

الخبر التالى:

​رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير خدمات النقل البحري لدعم الصادرات المصرية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مجموعة مسلحة تسيطر على مناطق في غرب إثيوبيا حيث يقع سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا