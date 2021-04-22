​إحباط تهريب علب "ماريجوانا" مع راكبين قادمين من هولندا في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مخدر "الماريجوانا" مع راكبين من جنسية أجنبية، قادمين من هولندا، أخفى كل منهما المخدرات بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطهما وأحيلا إلى النيابة لحيازة المخدرات.

وقال مصدر جمركي بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الهولندية القادمة من امستردام، اشتبه محمود جوهر رئيس قسم الجمارك في الراكبين، أثناء محاولتهما الخروج مع حقائبهما، وطلب أحمد إبراهيم مدير الحركة، تفتيش حقائبهما على جهاز الفحص بالآشعة، وتلاحظ وجود كثافات وسط متعلقات وملابس الراكبين داخل حقائبهما.

وأضافت المصدر، أن محمد أبو العز مأمور الجمرك، فتش حقائب الراكب الأول، وسامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب الثاني، ما أسفر عن ضبط 4 علب بداخلها 10 قطع من مخدر الماريجوانا على شكل حلوى، و6 قطع خاصة بالسجائر الإلكترونية بكل واحدة زيت من مخدر الماريجوانا، و3 قطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية بحوزة الراكب الأول، و3 قطع خاصة بالسجائر الإلكترونية بكل واحدة زيت من مخدر الماريجوانا، و3 قطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية بحوزة الراكب الثاني.

وأمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة.