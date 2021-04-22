في أول زيارة رسمية.. رئيس "كاف" الجديد يصل القاهرة لحضور قرعة دوري الأبطال الأفريقي

03:27 م الخميس 22 أبريل 2021
في أول زيارة رسمية.. رئيس "كاف" الجديد يصل القاهرة لحضور قرعة دوري الأبطال الأفريقي

رئيس ''كاف'' الجديد يصل القاهرة لحضور قرعة دوري ال

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الخميس، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد "الكاف"، والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية له للبلاد، وذلك لحضور قرعة دوري أبطال أفريقيا، المقرر أن تقام بمقر "الكاف" بالقاهرة.

وكان في استقباله بالمطار المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي: وصل رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد، والوفد المرافق له على طائرة خاصة، وقام فريق من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة، بإنهاء إجراءات وصولهم من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بالمطار.

ويحضر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد "الكاف" الجديد ، قرعة دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام بمقر "الكاف" بالقاهرة، حيث تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، كل من سيمبا التنزاني والأهلي من المجموعة الأولى، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، من المجموعة الثانية، وحسم بطاقتي المجموعة الثالثة كل من الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ومن المجموعة الرابعة تأهل كل من الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

كما استقبل رئيس "الكاف" بالمطار ، أعضاء اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد وأعضاء اللجنة الثلاثية.

باتريس موتسيبي رئيس كاف اتحاد الكرة الافريقي مطار القاهرة قرعة دوري الأبطال الأفريقي

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