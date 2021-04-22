"طعن و16 غرزة".. القوى العاملة تكشف تفاصيل الاعتداء على مصري بالكويت

زكي في أول اجتماع لهيئة الأوقاف الإنجيلية: نثمن المواقف التاريخية

كتب- يوسف عفيفي:

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للمواطن المصري إميل إسحاق مهني جرس المعتدى عليه بالكويت.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن جميع حقوق المواطن محفوظة، قائلا: دولة الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد.

وشدد على أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصري بالخارج والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة، مشيرا إلى أن كرامة المصري من كرامة الوطن.

وكلف الوزير، رئيس مكتب التمثيل العمالي بمتابعة حالة المواطن المصري إميل مهني لحظة بلحظة وتقديم تقرير فوري عن كل مستجد يتم في هذا الموضوع حفاظا على جميع حقوقه.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم بملابسات الواقعة، مشيرا إلى المواطن المذكور من محافظة المنيا، ومتزوج ويعول طفل، ويعمل بالكويت بشركة كيوت هوم ستار للأثاث والمفروشات، منذ 5 سنوات بوظيفة سائق، بالإضافة إلى القيام بأعمال تنجيد وتركيب الستائر.

وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلى أن المكتب أجرى زيارتين للمجني عليه، ونقل إلى المواطن المصري تمنيات الوزير له بالشفاء العاجل ومتابعة موضوعه والوقوف بجانبه لحين الحصول على كافة حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء بالتنسيق التام مع القنصلية والمستشار القانوني بالسفارة، لافتا إلى أنهم يهتمون بموضوعة ويطلعون على تفاصيل موقفه لحظة بلحظة وتقديم الدعم اللازم له.

واطلع رئيس مكتب التمثيل العمالي الوزير - من خلال تقريره- على تفاصيل الواقعة، حيث أشار إلى المواطن المصري تلقي طعنه على يد مواطن كويتي يدعى عبدالعزيز محمد البرويشي، وذلك بسبب أن الجاني هو أحد عملاء الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وبناء على تكليف للمجني عليه بتركيب ستائر للجاني بأحد الكرفانات بمنطقة الدوحة بالكويت منذ شهرين، وبعد انتهاء التركيبات طلب الجاني إجراء بعض التعديلات على التركيبات ولكن المجني عليه رفض ذلك، نظرا لعدم حصوله على أتعابه.

وتابع رئيس المكتب العمالي: أن الجاني تربص للمواطن المصري إميل إسحاق مهني أمام مقر عمله وفجأة عند خروجه بالسب والقذف ومحاولة إدخاله سيارته الخاصة بالإكراه، وعند مقاومة المجني عليه، طعنه الجاني بسكين في كتفه الأيسر من الخلف وفر هاربًا، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الفروانية واحتجز بالجناح رقم 12 غرفة رقم 11 بعد إجراء جراحة بها 16 غرزة.

وأضاف: ومن المتوقع خروج المجني عليه من المستشفى مساء اليوم الخميس بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وكتابة محضر بالواقعة داخل قسم الشرطة بالمستشفى، وسيتواصل المكتب معه أثناء كتابة المحضر لمعرفة تفاصيله وتسجيل رقم المحضر لمتابعته مستقبلًا.​