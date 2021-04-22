أمطار رعدية ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن الظواهرة الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية من الخميس إلى الثلاثاء المقبل الموافق 27 إبريل.

وقالت الهيئة، يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 22: 29، حار على القاهرة والوجه البحري ودرجة الحرارة 29: 35، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة 36 : 42.

وجاءت تفاصيل الظواهر الجوية على النحو التالي:

الخميس:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال وجنوب سيناء.

الأحد:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب سيناء.

الاثنين:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.​