اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمحافظة الغربية
تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى العاشر من رمضان، اليوم الخميس، عقب صلاة التراويح بمسجد "الرحمة" بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وينقل الاحتفالية التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب.
وسيحضر الاحتفال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.
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