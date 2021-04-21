حسين زين يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون الإعلامي

11:38 م الأربعاء 21 أبريل 2021
حسين زين يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون الإعلامي

حسين زين وسفير كازاخستان

كتب - مينا غالي:

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأربعاء، خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة.

وقال حسين زين، إن دولة كازاخستان تشهد تنمية متميزة في مختلف المجالات، متمنيا أن يشهد التعاون الإعلامي مزيدا من التقدم بما يحقق مصلحة الجانبان المصري و الكازاخستانى.

وبحث الجانبان بالاجتماع سبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية، ومناقشة بروتوكول تعاون للتبادل البرامجي والتدريب وتقديم الخبرات الإعلامية.

ومن جانبه أكد السفير خيرات لاما على عمق العلاقات بين مصر وكازاخستان التي تشهد تعاون متميز فى كافة المجالات، مُرحبا بتفعيل التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية التي تسهم فى تعريف الشعبين بحضارة البلدين العريقتين.

وطلب سفير كازاخستان، أن تشارك الهيئة الوطنية للإعلام فى التغطية الإعلامية للاحتفالية التى تقيمها دولة كازاخستان بمناسبة عيدها القومي.

حسين زين سفير كازاخستان الهيئة الوطنية للإعلام

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