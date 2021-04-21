الصحة: زيادة عدد مستشفيات كورونا في سوهاج إلى 17 مستشفى

12:29 م الأربعاء 21 أبريل 2021
الصحة: زيادة عدد مستشفيات كورونا في سوهاج إلى 17 مستشفى

زيادة عدد مستشفيات كورونا في سوهاج

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا إلى 17 مستشفى على مستوى محافظة سوهاج، والتوسع في الطاقة الاستيعابية للأسرة لتصبح 1482 سريرًا داخليًا و 166 سرير عناية مركزة، و58 جهاز تنفس صناعي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الأسرة التي كانت مخصصة لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات سوهاج 555 سرير داخلي، و100 سرير عناية مركزة و48 جهاز تنفس صناعي، موضحًة أن مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات ويتلقون الرعاية الطبية يبلغ عددهم 398 مريضًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع مسئولي مديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات بمحافظة سوهاج؛ لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمحافظة، عبر تقنية "الكول كونفرانس"، في إطار اجتماعاتها الدورية مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

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