توقيع إنشاء أول شركة مصرية سودانية لتحقيق الأمن الغذائي.. اليوم

يشهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من دولة السودان، وجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة قطاع الاعمال، وذلك لإنشاء أول شركة مساهمة بين كل من مصر والسودان في مجال تحقيق الأمن الغذائي والصناعات الغذائية.

وبحسب بيان، يوقع على البروتوكول من طرف وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن طرف وزارة قطاع الأعمال العام شركة جنوب الوادي، وشركة اتجاهات السودانية، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والوزير السوداني.