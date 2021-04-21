توقيع إنشاء أول شركة مصرية سودانية لتحقيق الأمن الغذائي.. اليوم

03:00 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
توقيع إنشاء أول شركة مصرية سودانية لتحقيق الأمن الغذائي.. اليوم

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

يشهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من دولة السودان، وجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة قطاع الاعمال، وذلك لإنشاء أول شركة مساهمة بين كل من مصر والسودان في مجال تحقيق الأمن الغذائي والصناعات الغذائية.

وبحسب بيان، يوقع على البروتوكول من طرف وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن طرف وزارة قطاع الأعمال العام شركة جنوب الوادي، وشركة اتجاهات السودانية، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والوزير السوداني.

تحقيق الأمن الغذائي بروتوكول تعاون وزارة التموين مصر السودان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218041

    عدد المصابين

  • 164368

    عدد المتعافين

  • 12820

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا