رئيس الحكومة الليبية يقيم مأدبة إفطار لمدبولي والوفد المرافق

كتب - محمد غايات:

أقام عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عقب الانتهاء من جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين المصرى والليبى، بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم، مأدبة إفطار على شرف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد الوزاري والمسئولين المرافقين له.

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.

من جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدا أنه ليس غريبا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة، معربا عن أمله في مزيد من التقارب في الفترة المقبلة.

والتقط مدبولى ودبيبة الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة الموسيقية التى عزفت عددا من الأغانى المصرية والليبية.