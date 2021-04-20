السيسي يبعث برقية تعزية في وفاة رئيس تشاد

05:17 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
السيسي يبعث برقية تعزية في وفاة رئيس تشاد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعزية في وفاة الرئيس التشادي ادريس ديبي.

وقال الرئيس السيسي - في نص البرقية - "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية في مواجهة التحديات المختلفة، داعياً الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنياً كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم".

كان متحدث عسكري أعلن في وقت سابق، أن ديبي لقي حتفه متأثراً بإصابته في اشتباكات مع المتمردين الشماليين، بعد يوم يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي وفاة رئيس تشاد تشاد ادريس ديبي

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