الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق بشرق القاهرة ومحيط المطار (فيديو)
(مصراوي):
نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.
حيث اطلع على محور المستشار عدلي منصور، الذي تم إنشائه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على عدد 6 كباري سيارات، و5 كباري مشاة، وحيث يربط المحور طرق الإسماعيلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر، والضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوي.
ومن المنتظر أن يمثل المحور شريان مروري جديد سيحدث تطويرًا وانفراجة كبيرة فى حركة المركبات وتنقل المواطنين، ويختصر كثيراً من الوقت خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة، وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق.
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