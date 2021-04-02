البروفات النهائية لموكب المومياوات الملكية (صور)

(مصراوي):

اختتمت مساء اليوم الجمعة، البروفات النهائية لموكب المومياوات الملكية، والتي ستنطلق مساء غد السبت، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقا من المتحف المصري، مرورا بميدان التحرير بعد تطويره.

ويمر مسار المومياوات الملكية عبر طرق محددة مسبقًا تم تطويرها بشكل يليق بالموكب العظيم الذي يخطط له أن يكون أحد عوامل الجذب السياحي خلال الفترة المقبلة، بعد تحويل المنطقة التي تقع أمام المتحف مباشرة إلى مشروع جذب سياحي يرتبط بالمتحف فضلا عن إنشاء عدة طرق لتخدم المنطقة وتربطها بالطرق الرئيسية.

وتمت إضاءة مسجد عمر مكرم ومختلف جوانب الميدان، حيث سيمر الموكب خارجًا من باب المتحف المجاور لجامعة الدول العربية.

ثم سيدور مع صينية الميدان، ثم سيتوجه إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم سينطلق بمحاذاة كورنيش النيل إلى منطقة الفسطاط.

واستعدادًا لانطلاق الموكب تم تصنيع سيارة خاصة بكل ملك من ملوك مصر القديمة خصيصًا لهذا الموكب، تحمل شعارا موحدا، وتحمل اسمه ولقبه باللغة العربية والإنجليزية والهيروغليفية.

كما سيتم عرض فني مبهر وبسيط احتفالا بالخروج الملكي للمومياوات من المتحف المصري، وسيشارك به عدد من الفنانين منهم سوسن بدر وحسين فهمي ومنى زكي وهند صبري وغيرهم.​