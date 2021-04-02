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وزيرتا الهجرة والتضامن تبحثان التعاون لتنفيذ مبادرتي "مراكب النجاة" و"نورت بلدك"

10:26 ص الجمعة 02 أبريل 2021
وزيرتا الهجرة والتضامن تبحثان التعاون لتنفيذ مبادرتي "مراكب النجاة" و"نورت بلدك"

السفيرة نبيلة مكرم

كتب ــــ أسامة علي:

‏‎استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومبادرة "نورت بلدك" التي أطلقتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في الدول التي يعملون بها، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي.

‏‎واستعرض اللقاء آخر تطورات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وما تم الوصول إليه من تعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذا ما تم في إطار العمل بمبادرة "نورت بلدك"، وتعزيز التعاون المثمر بين وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني في إطار المبادرتين، حيث تم توفير قروض لعدد من الشباب في المنيا وكذلك عدد من الفرص التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وثمنت مكرم، التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال الهجرة غير الشرعية وإشراك منظمات المجتمع المدني لتوفير فرص عمل وقروض ميسرة فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتأهيل الشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها عن طريق السفر بصورة آمنة، وأيضًا توفير البدائل المناسبة للمصريين العائدين من الخارج وإدماجهم في عملية التنمية التي تتم على أرض مصر.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مبادرة مراكب النجاة مبادرة نورت بلدك نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الهجرة غير الشرعية

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