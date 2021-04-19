مصطفى بكري يعلن وفاة اللواء شادي أبو العلا نائب المنيا السابق بفيروس كورونا

11:51 م الإثنين 19 أبريل 2021
مصطفى بكري يعلن وفاة اللواء شادي أبو العلا نائب المنيا السابق بفيروس كورونا

النائب مصطفى بكري

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب مصطفى بكري، اليوم الاثنين، وفاة اللواء شادي أبو العلا عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بندر المنيا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان أبو العلا الذي وافته المنية عن عمر 64 عامًا، نائبًا في برلمان 2015 عن مقعد دائرة بندر المنيا، ورفض العام الماضي الترشح في الانتخابات لجلس النواب دون أن يبدي أية أسباب.

يذكر أن أبو العلا أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وتم حجز في أحد مستشفيات المنيا، حتى وفاته مساء اليوم.

مصطفى بكري شادي أبو العلا فيروس كورونا

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