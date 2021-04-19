​"نقل البرلمان": ننتظر تفاصيل حادث قطار طوخ.. وستكون هناك مساءلة للمقصرين

09:24 م الإثنين 19 أبريل 2021
​"نقل البرلمان": ننتظر تفاصيل حادث قطار طوخ.. وستكون هناك مساءلة للمقصرين

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تقرير اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها للتواجد في مكان حادث قطار طوخ، والمعلومات من الجهات الرسمية بشأن أسباب وتداعيات الحادث الذي وقع بسبب انقلاب قطار طوخ رقم 949 "المنصورة- القاهرة".

وأضاف قرقر في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن اللجنة في انعقاد دائم، وعلى تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية لمتابعة آثار الحادث والوقوف على أسبابه، والاطمئنان على صحة المصابين، وتوفير كافة الدعم لهم.

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستحدد موقفها عقب الاطلاع على كافة التفاصيل من الجهات الرسمية بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية، وأنه سيكون هناك مساءلة ومحاسبة للمقصرين.

وكانت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، أعلنت عقب وقوع الحادث، تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب خالد عبدالمولى، والنائب أيمن عتمان، للتوجه لمكان الحادث لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 "المنصورة- القاهرة".

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