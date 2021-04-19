وزير الإنتاج الحربي وسفير الهند يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المختلفة

كتب- محمد سامي:

بحث المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة.

جاء ذلك في حضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والهندي وعمق التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون الوثيق، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات موضوعات التعاون القائمة بين الجانبين؛ مثل التعاون بين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، وشركة "Ashok Leyland" في مجال محركات الديزل، والتعاون بين شركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" (مصنع 81 الحربي) وشركة "SURACSH" في مجال المرشحات والبدل الواقية من الغازات.

ولفت مرسي إلى سعي وزارة الإنتاج الحربي إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات الهندية في مختلف المجـالات، معربًا عن ثقته في التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع بدولة الهند.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي، خـلال اللقاء، الدعــوة إلى الشركات الهندية للمشاركة فـــي معرض EDEX 2021 المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

وأوضح أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال إنتاج البرمجيات ونظم المعلومات والإنتاج المشترك للجرارات الزراعية ووسائل النقل الخفيفة، مؤكدًا وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة.

وأضاف السفير الهندي أنه توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والهند؛ خصوصًا أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية واعدة وموقع جغرافي متميز.

وأشاد جوبتيه بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب، معربًا عن تطلع عدد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة؛ خصوصًا في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، وفي ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر، مشيدًا بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله الوزارة لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.