وزير التعليم الأسبق: الامتحان الورقي أفضل.. ومشكلة الثانوية في جودة التعليم

01:34 م الإثنين 19 أبريل 2021
وزير التعليم الأسبق: الامتحان الورقي أفضل.. ومشكلة الثانوية في جودة التعليم

محب الرافعي

كتب- نشأت علي:

رفض النائب محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ، قانون التعلم المعروض الآن على مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن مشكلة الثانوية العامة ليست في عدد السنين؛ ولكن في نوعية وجودة التعليم الذي يقدم؛ فلذلك يمكن القول إن التعليم يكون أفضل في سنة واحدة؛ ولكن المطلوب "الكواليتي" وجودة التعليم بكل عناصره؛ المعلم والمدرسة وغيرهما مما يمثل عبئًا حقيقيًّا.

وأضاف الرافعي، في كلمته بالجلسة العامة اليوم الإثنين، أنه لا بد أن نأخذ الوقت الكافي؛ حيث إن تطوير التعليم في كثير من الدول أخذ الوقت المناسب، وبعض الدول طورت التعليم في 9 سنوات أو أكثر، وليس لنا أن نطور التعليم في عام أو عامين؛ لأن عملية تطوير التعليم عملية مستدامة، وأننا لم نرَ دراسة جيدة قيَّمت هذه التجربة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: إننا سوف نرفع القبعة إذا طورنا مرحلة التعليم الأساسي، والبداية جيدة في هذا الأمر، متسائلًا: مَن يحكم أن الاختبار الإلكتروني أفضل من الورقي؟ وأقول إن الورقي أفضل من حيث التأمين.

محب الرافعي الامتحان الورقي وزير التعليم الأسبق مجلس الشيوخ الثانوية العامة جودة التعليم

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