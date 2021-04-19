القاهرة 41 درجة الآن.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونصائح عاجلة للمواطنين

01:15 م الإثنين 19 أبريل 2021
القاهرة 41 درجة الآن.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونصائح عاجلة للمواطنين

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المسجلة على أغلب المناطق، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة ٤١ درجة، وسرعة الرياح ١٧ عقدة، والإسكندرية ٣٨ درجة وسرعة الرياح ٧ عقدة، وبرج العرب ٤٠ درجة وسرعة الرياح ١٤ عقدة، والظاهرة المؤثرة رمال مثارة، ومطروح ٢٣ درجة وسرعة الرياح ١٥ عقدة.

وتابعت الهيئة: "بورسعيد ٢٧ درجة وسرعة الرياح ٥ عقدة، والأقصر ٤١ درجة وسرعة الرياح ١٨ عقدة، والغردقة ٣٧ درجة وسرعة الرياح ٧ عقدة، وشرم الشيخ ٣٨ درجة وسرعة الرياح ٤عقدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد.

ووجهت الهيئة عدة نصائح للمواطنين، أبرزها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية، ويفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الموجه الحارة

الخبر التالى:

الإسكان: بدء التشطيبات لـ٢١٩٥٣ شقة بحي "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 216334

    عدد المصابين

  • 163479

    عدد المتعافين

  • 12738

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة (قد تصل للعاصفة بهذه المنطقة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا