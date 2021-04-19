كامل الوزير عن أقوال سائق قطار سوهاج: كلام كاذب

01:02 م الإثنين 19 أبريل 2021
كامل الوزير عن أقوال سائق قطار سوهاج: كلام كاذب

المهندس كامل الوزير وزير النقل

كتب- محمد عمارة:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ما قاله أحد سائقي قطار سوهاج، بأنه تلقى تعليمات بعدم تشغيل نظام الأمان، ما أدى إلى وجود الحوادث، غير صحيح.

وعن أقوال أحد سائقي قطار سوهاج في التحقيقات، بأنه تلقى تعليمات في معهد وردان بعدم تشغيل نظام الأمان على السكة الحديد، نظرا لتسببه في تأخير وصول الرحلات- في إشارة إلى وزير النقل- قال الفريق كامل: هذا كلام كاذب ولم يحدث، ولا أريد أن أفسر أو أبدي أي رأي في تكرار الحوادث بالمرفق خلال فترة قصيرة حتى لا نؤثر على عمل النيابة العامة.

ووقعت 5 حوادث للقطارات في نحو 23 يوما، وذلك منذ حادث تصادم قطارَي سوهاج، الذي وقع الجمعة 26 مارس الماضي.

وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأمس، خرجت 8 عربات من قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة نحو 98 شخصًا حتى الآن، ووفاة 11 شخصا، حسب بيان وزارة الصحة.​

كامل الوزير وزير النقل قطار سوهاج سائق قطار سوهاج

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