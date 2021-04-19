"الموجة الـ17".. ارتفاع عدد حالات إزالة التعديات على نهر النيل في بني سويف

11:48 ص الإثنين 19 أبريل 2021
"الموجة الـ17".. ارتفاع عدد حالات إزالة التعديات على نهر النيل في بني سويف

إزالة التعديات على نهر النيل

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة ببني سويف، إزالة 8 حالات تعد جديدة على النيل على مساحة 2300 متر بدائرة مركز بني سويف، تنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم.

ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي جرت إزالتها على نهر النيل إلى 223 حالة تعد على إجمالي مساحة 73 ألف مترًا مربعًا، وذلك منذ بدء الحملة.

أوضح أحمد إبراهيم مدير الأملاك أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضي وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة

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