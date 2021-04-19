حالته مستقرة.. إصابة رئيس جهاز التنظيم والإدارة بفيروس كورونا
القاهرة- (أ ش أ):
أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إصابة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، بفيروس كورونا؛ وذلك بعد شعوره ببعض أعراض الإصابة وإجرائه مسحة، وتبين إيجابيتها.
وقال المصدر- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- إن رئيس الجهاز حالته مستقرة، ويخضع للعزل المنزلي مع تناول البروتوكول الموصى به من قبل وزارة الصحة، ويتابع سير العمل بالجهاز عن بعد "أون لاين".
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