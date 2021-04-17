وفاة القس بيشوي كامل كاهن "الصمّ وضعاف السمع" بالإسكندرية.. والبابا ينعاه

شعراوي: إقبال من المواطنين على مبادرة "شباب الخير" وبيع 69 طن لحوم

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، وفاة الأب القس بيشوي كامل كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بمنطقة جرين بلازا التابعة لقطاع كنائس شرق الإسكندرية، عن عمر تجاوز 49 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 21 سنة.

ولد الأب المتنيح يوم 15 يناير 1972 وسيم كاهنًا بيد المتنيح البابا شنوده الثالث في 23 مارس 2000 على كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج وتولى مسؤولية خدمة الصم وضعاف السمع بكل الإسكندرية تحت اسم خدمة أم الرحمة، وانتقل بعدها للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بمنطقة جرين بلازا عام 2017.

وأقيمت صلوات تجنيزه بالكنيسة المرقسية الكبرى، بالإسكندرية، اليوم، بحضور صاحبي النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا هرمينا الأسقف لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، ولمجمع كهنة الإسكندرية، في نياحة الأب الفاضل القس بيشوي كامل، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.