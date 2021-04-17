"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر.. وبريطانيا تسجل 77 إصابة بالسلالة الجديدة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 841 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 42 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

القليوبية تسجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

قرار عاجل من الصحة بشأن مرضى كورونا بالعزل المنزلي

بعد إصابته وابنته بكورونا.. أنغام توجه رسالة لوليد سعد

دراجي: إيطاليا ستبدأ فى إعادة فتح الأنشطة في البلاد اعتبارا من 26 أبريل

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف رأيها في لقاح جونسون آند جونسون الثلاثاء المقبل

وزير الصحة الإيطالي: لا انخفاض في الحجوزات الخاصة بلقاح أسترازينيكا

فرنسا تسجل انخفاضا في إصابات كورونا وعدد المرضى بوحدات العناية المركزة

لبنان يسجل 2008 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أمريكا: حقن أكثر من 202 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى الآن

رسميا.. تأجيل 3 مباريات لهيرتا برلين بعد عزل الفريق

"كورونا في رمضان".. 8 نصائح مهمة لحماية نفسك أثناء التواجد بالمواصلات العامة

إسرائيل تمنع غير الملقحين ضد كورونا من دخول الأقصى

بريطانيا تسجل 77 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا المكتشفة في الهند

ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

استطلاع: الألمان يتحدون الوباء بموقف نفسي إيجابي

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الفلبين تمدد حظر دخول الأجانب إلى أراضيها حتى 30 أبريل الجاري

رئيس "فايزر": جرعة ثالثة من لقاح كورونا ستكون ضرورية على الأرجح

استشاري أوبئة: 60% من دول العالم لم يصلها لقاح كورونا حتى الآن

استشاري أوبئة: المناعة المكتسبة من لقاحات كورونا تتراوح بين 3 شهور إلى سنة​