تطعيم النواب وانتقادات للحكومة.. ننشر حصاد البرلمان خلال أسبوع

كتب- نشأت علي:

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانًا صحفيًا، عن حصاد المجلس خلال الأسبوع الجاري، والذي عقد جلساته علي مدار يومين وما يقرب من 10 ساعات عمل.

وجاء حصاد مجلس النواب، وفقًا للأمانة العامة البرلماني على النحو التالي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

الجلسات العامة

جلسة الأحد

أعلن رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة العامة تلقيه رسالة من وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائبة الدكتورة فرحة عبدالعزيز مأمون الشناوي (عضو المجلس من المعينين) معلنًا خلو مقعد النائبة الراحلة المعينة بقرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021.

وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش في جلسة واحدة، وهي المقدمة من العضو محمد سعد الصمودي وعشرين عضوًا آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

كما تضمنت طلب العضو مجدي ملك و19 عضوًا آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ونفس النائب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.

أحال المجلس (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهى:

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 -العام الرابع- من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022).

3- مشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط مـوازنات الهيئات العـامة الاقتصـادية للسنة المالية 2021/2022. (وعددها 55 مشروعاً)

4- مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما:

1- مشروع قانون مُقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

2- مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للسكان.

رسالتان من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:

1- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

2- مشروع القانون المُقدم من النائب/ محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. (أخطرت اللجان المختصة)

وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء على اتفاقيتين دوليتين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتلوث الهواء، وهما:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 24/1/2021.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

طالب رئيس البرلمان النواب بالحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الجلسة ومراعاة المسافات الآمنة، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

حدد المستشار الدكتور رئيس المجلس الضوابط والقواعد العامة التى سيتم اتباعها خلال مناقشات تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص بالحساب الختامي لموازنة الدولة وحســاب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصــادية، وحســاب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019/2020، وهي "أنه يتعين تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضًا موجزًا لتقرير اللجنة والملحق الإضافى للتقرير، يعقبه إبداء ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات رأيه فيما تضمنه التقرير البرلماني، ثم نستمع إلى تعقيب كل من وزيري المالية والتخطيط وبعدها نبدأ مناقشة الحسابات الختامية."

جلسة الاثنين:

استهل المجلس جلسته العامة بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على الاستجابة في توفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء، مشددًا على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح، قائلاً: "نأمل بعد الجرعة الأولى أن يستمر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وحتي بعد الجرعة الثانية لأن هذا المرض اللعين شرس وينتشر بصورة متزايدة، متابعًا: "نأمل الشفاء والمعافاة بإذن الله للجميع".

أحال المجلس (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهي:

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

وافق المجلس على مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/2020، مع إحالة التقرير والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وفي نهاية الجلسة رفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة 11 صباح الأحد الموافق 25 أبريل الجاري.