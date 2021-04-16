رئيس جهاز الشروق يلتقي ممثلي سكان منطقة النوادي ويلبي مطالبهم

05:34 م الجمعة 16 أبريل 2021
رئيس جهاز الشروق يلتقي ممثلي سكان منطقة النوادي ويلبي مطالبهم

كتب- أحمد مسعد:

التقى المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قاطني منطقة النوادي، من منطلق حرص جهاز مدينة الشروق لتحقيق متطلبات السكان وتيسير سُبل الإقامة لهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، حيث تمثلت بعض طلبات سكان منطقة النوادي في إجراء تعديلات بمدخل ومخرج طوارىء المجاورة الثانية، وتنفيذ دوران للخلف بمحور المستقبل جنوب المنطقة لمنع السير عكس الاتجاه.

كما طالبوا بتكثيف حملات مكافحة الحشرات الطائرة ورفع مستوى الإنارة والنظافة العامة بالمنطقة، حيث وجّه رئيس جهاز مدينة الشروق، على الفور بدراسة تلك الطلبات وتنفيذ التوصيات التي تضمن السلامة المرورية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تعديل المدخل والمخرج وتنفيذ الدوران وتكثيف فرق صيانة الإنارة والنظافة والدفع بحملات إضافية لمكافحة الحشرات الطائرة، ما دفع السكان للإعراب عن تقديرهم للجهد المبذول من فريق العمل وتحقيق طلباتهم في وقت قياسي.

وأكد المهندس عبداللطيف بشارة، الحرص الدائم على لقاء المواطنين والاستماع لهم بصورة مباشرة وتخصيص مواعيد يومية للمقابلات والاجتماعات بوجود نواب ومعاوني رئيس الجهاز.​

جهاز تنمية مدينة الشروق عبداللطيف بشارة منطقة النوادي

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