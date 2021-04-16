يحقق سيولة مرورية.. برلماني يشيد بتطوير وتوسعة محور 6 أكتوبر

03:00 ص الجمعة 16 أبريل 2021
يحقق سيولة مرورية.. برلماني يشيد بتطوير وتوسعة محور 6 أكتوبر

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير وتوسعة محور 6 أكتوبر، والطرق السطحية أسفله، وتبنيها كافة السبل والوسائل الداعمة، فى رفع كفاءة ومستوى شبكات الطرق والمحاور داخل العاصمة وخارجها.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات صحفية الخميس، على أن محور كوبري 6 أكتوبر، يعد أحد أهم المحاور الرئيسية داخل القاهرة الكبرى، وعملية التوسيع من شأنها أن تسهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية، والعمل على انسيابها، فضلًا عن توفير الوقت والجهد، وتقليل نسب الوقود المستهلكة.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات، إلى أن مصر حققت طفرة في مؤشر جودة وكفاءة الطرق، حيث قفزت إلى المركز الـ30 فى جودة الطرق، مؤكدًا أنها ستحقق قفزة كبيرة بعد المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الأخيرة في التصنيف الجديد، و تحقيق التنمية الشاملة و رؤية مصر 2030.

مجلس النواب محور 6 أكتوبر السيسي لجنة النقل والمواصلات

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